Эксперт рассказал о способе исправить кредитную историю

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Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев рассказал о способе исправить кредитную историю.
Эксперт рассказал о способе исправить кредитную историю
  • РИА Новости

«Исправить кредитную историю можно только одним способом — качественно обслуживать все свои последующие кредиты», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Как отметил эксперт, взять кредит, когда кредитная история испорчена, сложно, но есть некоторые нюансы.

К примеру, если имеется кредитная карта, то нужно её активно использовать и как можно быстрее погашать задолженность. Также можно попытаться взять небольшой потребительский кредит в небольшом банке. Качественное обслуживание кредитов повысит персональный рейтинг, пояснил Коренев.

По его словам, никаких других способов улучшить кредитную историю нет, тем более платных.

Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.

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