В Удмуртии выделили 626 млн рублей на ремонт районных дорог

В Удмуртии по случаю Года села отремонтируют 64 км районных дорог в 34 объектах республики. Из бюджета на эти цели выделили 626 млн рублей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Удмуртии.

В приоритете оказались те дороги, которые ведут к сельхозпредприятиям, важным социальным объектам, в том числе школам.

Некоторые дороги планируют начать ремонтировать в 2021-м, а закончить в 2022 году.

На данный момент в регионе определяются с выбором организаций-подрядчиков.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Санкт-Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».