В Удмуртии выделили 626 млн рублей на ремонт районных дорог
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Удмуртии.
В приоритете оказались те дороги, которые ведут к сельхозпредприятиям, важным социальным объектам, в том числе школам.
Некоторые дороги планируют начать ремонтировать в 2021-м, а закончить в 2022 году.
На данный момент в регионе определяются с выбором организаций-подрядчиков.
Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Санкт-Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».