Эксперт прокомментировал ситуацию с переписью населения

Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая, председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин прокомментировал ситуацию с переписью населения.

«По сравнению с 2002 и 2010 годами ситуация стала спокойнее. Самые жаркие обсуждения возникали, конечно же, в ходе первой для постсоветской России переписи 2002 года. Тогда впервые после отмены в паспорте графы «Национальность» перепись стала единственным источником сведений о национальном составе населения страны», — цитирует эксперта kp.ru.

По словам Зорина, в ходе очередной переписи перечень национальностей уточнится и, возможно, расширится.

Как отметил эксперт, ограничивать респондентов ни в коем случае нельзя.

«Все, даже самые экзотические ответы (и печенеги, и половцы, и ирокезы) будут учтены. При обработке результатов они попадут в категорию «другие», — добавил он.

Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с интернет-газетой «Взгляд» прокомментировал предложение Минэкономразвития перенести Всероссийскую перепись населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября.