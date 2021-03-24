Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с туберкулёзом в России.

«Россия демонстрирует высокие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулёза. Так, число заболевших за последние 20 лет снизилось более чем в два раза, а умерших от туберкулёза — более чем в четыре раза», — цитирует ТАСС Мурашко.

Он рассказал, что, «по данным глобального отчета Всемирной организации здравоохранения в 2020 году, Россия — кандидат номер один на выход из списка стран с высоким бременем туберкулёза».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России за последние десять лет заболеваемость туберкулёзом снизилась в 2,4 раза.