Мурашко рассказал о ситуации с туберкулёзом в России

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с туберкулёзом в России.
Мурашко рассказал о ситуации с туберкулёзом в России
  • РИА Новости

«Россия демонстрирует высокие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулёза. Так, число заболевших за последние 20 лет снизилось более чем в два раза, а умерших от туберкулёза — более чем в четыре раза», — цитирует ТАСС Мурашко.

Он рассказал, что, «по данным глобального отчета Всемирной организации здравоохранения в 2020 году, Россия — кандидат номер один на выход из списка стран с высоким бременем туберкулёза».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России за последние десять лет заболеваемость туберкулёзом снизилась в 2,4 раза. 

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