В Кировской области рассказали о противопаводковых мероприятиях

На заседании межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя полномочного представителя президента в ПФО Игоря Паньшина обсудили противопаводковые мероприятия.

Об этом сообщает progorod43.

При худшем сценарии в Кировской области в зоне затопления окажется до 44 населённых пунктов. В зонах возможного затопления нет железных дорог, скотомогильников, магистральных газопроводов и других важных объектов. Подготовлено 66 пунктов временного размещения для населения.

Для своевременной эвакуации людей из затопленных зон планируют привлечь 131 автомашину, 43 плавсредства.

В результате паводка от традиционных дорог могут быть отрезаны 107 населённых пунктов с населением более 9 тыс. человек.

Для оказания помощи и устранения последствий готовы 9 тыс. человек, 2,4 тыс. единиц техники и 98 плавсредств.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане на подготовку к паводку потрачено более 1,8 млрд рублей.