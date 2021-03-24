В Минздраве Башкирии оценили ситуацию с коронавирусом

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Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало данные о распространении коронавируса в регионе по состоянию на 24 марта.
В Минздраве Башкирии оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом пишет mkset.ru.   

За сутки выявлены 111 человек с коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано 31 598 случаев заболевания.

Выздоровели 26 197 пациентов, за прошедший день — 124 человека.

В настоящее время на лечении находится 5061 пациент.

Минздрав также сообщил о летальных исходах. За сутки от коронавируса умерли три пациента, за весь период пандемии — 340 жителей Башкирии.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19.

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