В Москве сократили сроки реализации проектов редевелопмента бывших промзон

Сроки реализации проектов редевелопмента бывших промышленных зон в Москве сокращены. Соответствующее постановление, которое позволяет быстрее заключать контракты с инвесторами, готовыми развивать эти территории, приняло правительство Москвы.

Об этом сообщает НСН.

Теперь срок с момента принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до заключения договора через аукцион сокращён до 170 дней через торги по сравнению с 340 днями, как было ранее.

«Оптимизация процедуры позволит привлечь инвесторов и создать новые комфортные микрорайоны на площади свыше 1900 га», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На месте бывших промзон в столице планируется создавать современные кварталы, включающие инновационные производства, технопарки, жилые дома, социальную и дорожную инфраструктуру, общественные пространства.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году благоустроят 31 парк.