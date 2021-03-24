В Москве сократили сроки реализации проектов редевелопмента бывших промзон
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Об этом сообщает НСН.
Теперь срок с момента принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до заключения договора через аукцион сокращён до 170 дней через торги по сравнению с 340 днями, как было ранее.
«Оптимизация процедуры позволит привлечь инвесторов и создать новые комфортные микрорайоны на площади свыше 1900 га», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На месте бывших промзон в столице планируется создавать современные кварталы, включающие инновационные производства, технопарки, жилые дома, социальную и дорожную инфраструктуру, общественные пространства.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году благоустроят 31 парк.