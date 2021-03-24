В Удмуртии отменили ряд связанных с коронавирусом ограничений

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С 24 марта в Удмуртии отменили ряд введённых из-за коронавируса ограничений. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов.
В Удмуртии отменили ряд связанных с коронавирусом ограничений
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Так, с 24 марта заполняемость зрительных залов увеличивается до 75%, также отменяется «шахматная» рассадка в театрах и кинотеатрах.

Кроме того, территориальный фонд ОМС Удмуртии возобновит плановые проверки страховых и медицинских организаций.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничения, введённые из-за коронавируса, до 30 апреля.

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