В Удмуртии отменили ряд связанных с коронавирусом ограничений
- © Константин Михальчевский
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Так, с 24 марта заполняемость зрительных залов увеличивается до 75%, также отменяется «шахматная» рассадка в театрах и кинотеатрах.
Кроме того, территориальный фонд ОМС Удмуртии возобновит плановые проверки страховых и медицинских организаций.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничения, введённые из-за коронавируса, до 30 апреля.