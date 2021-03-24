В Нижегородской области 1 апреля разблокируют льготные проездные

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление, предусматривающее возобновление льготного проезда на общественном транспорте для лиц в возрасте 65 лет и старше. Действие льготных проездных возобновится с 1 апреля.
В Нижегородской области 1 апреля разблокируют льготные проездные
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Об этом сообщает РИА «Время Н».

По словам Никитина, такое решение связано с планируемой отменой обязательной самоизоляции для пожилых жителей региона.

«Не нужно без необходимости пользоваться общественным транспортом. Лучше выбирать для поездок межпиковые часы», — рекомендовал губернатор.

Действие льготных проездных было приостановлено в Нижегородской области с 1 ноября 2020 года.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о волонтёрской помощи для пожилых.

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