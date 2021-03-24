Собянин рассказал о благоустройстве Красной Пресни и Звенигородского шоссе
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра столицы.
Мэр напомнил, что проект благоустройства ставит своей целью подчеркнуть значение Красной Пресни как знаковой и уникальной улицы Москвы. На Звенигородском шоссе будет создана комфортная среда для местных жителей.
По его словам, на Красную Пресню вернутся деревья, кустарники и газоны. Здесь создадут прогулочный маршрут с площадками для отдыха, отделённый от проезжей части большой зелёной аллеей, а также уютную видовую зону с детской площадкой и местами отдыха.
Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.