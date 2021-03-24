Собянин рассказал о благоустройстве Красной Пресни и Звенигородского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе, которое является её продолжением.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра столицы.

Мэр напомнил, что проект благоустройства ставит своей целью подчеркнуть значение Красной Пресни как знаковой и уникальной улицы Москвы. На Звенигородском шоссе будет создана комфортная среда для местных жителей.

По его словам, на Красную Пресню вернутся деревья, кустарники и газоны. Здесь создадут прогулочный маршрут с площадками для отдыха, отделённый от проезжей части большой зелёной аллеей, а также уютную видовую зону с детской площадкой и местами отдыха.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.