Эксперт рассказал, как защитить данные в смартфоне от злоумышленников

Руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, что в России участились случаи кражи информации прямо с экрана смартфона. По его словам, чаще всего это происходит в общественных местах.

О том, как защитить конфиденциальную информацию в гаджете, он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Я рекомендую с осторожностью пользоваться смартфонами в общественных местах и отключить важные уведомления, которые могут неожиданно появляться на экране. Максимально подстраховаться от этого поможет специальная плёнка или стекло-антишпион. Это поможет скрыть дисплей от подглядывания. Такая защита просто добавляет оптический слой, который скрывает изображение под определённым углом и не портит качество картинки», — объяснил Дмитрий Рябинин.

Стёкла-антишпионы не только защитят данные от посторонних, но и помогут сэкономить на ремонте в случае падения смартфона, добавляет эксперт.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН дал советы по защите от нового телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции и работают совместно с лжесотрудниками банка.