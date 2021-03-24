Эксперт рассказал, как защитить данные в смартфоне от злоумышленников

Короткая ссылка
Руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, что в России участились случаи кражи информации прямо с экрана смартфона. По его словам, чаще всего это происходит в общественных местах.
Эксперт рассказал, как защитить данные в смартфоне от злоумышленников
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

О том, как защитить конфиденциальную информацию в гаджете, он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Я рекомендую с осторожностью пользоваться смартфонами в общественных местах и отключить важные уведомления, которые могут неожиданно появляться на экране. Максимально подстраховаться от этого поможет специальная плёнка или стекло-антишпион. Это поможет скрыть дисплей от подглядывания. Такая защита просто добавляет оптический слой, который скрывает изображение под определённым углом и не портит качество картинки», — объяснил Дмитрий Рябинин.

Стёкла-антишпионы не только защитят данные от посторонних, но и помогут сэкономить на ремонте в случае падения смартфона, добавляет эксперт.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН дал советы по защите от нового телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции и работают совместно с лжесотрудниками банка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить