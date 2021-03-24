МЧС проведёт учения по ликвидации последствий паводка в Подмосковье

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МЧС проведёт учения по ликвидации последствий половодья в Луховицком районе Московской области.
МЧС проведёт учения по ликвидации последствий паводка в Подмосковье
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Спасатели отработают приёмы аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях из-за разлива рек и «спасут» людей с оторвавшейся льдины, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Учения пройдут 26 марта с 10:00 до 13:35.

В рамках первой части в ДК «Старт» состоится выездное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Второй этап учений будет практическим и пройдёт на берегу Оки, на смотровой площадке в районе Дединовской паромной переправы. Будут отработаны приёмы и способы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС, связанных с разливом рек.

Отмечается, что в 2021 году сроки прохождения весеннего половодья в Подмосковье будут продолжительнее, чем фиксировались последние пять лет.

Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рассказали о подготовке к приходу весны и возможным чрезвычайным ситуациям. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона заявило о мерах по защите сельхозугодий и засеянных полей от подтопления после снежной зимы.

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