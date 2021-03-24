Три горнолыжных курорта Подмосковья вошли в рейтинг лучших для закрытия сезона

Короткая ссылка
Три горнолыжных курорта Московской области вошли в топ-10 российских площадок для закрытия зимнего сезона. Рейтинг составил портал «ТурСтат» по итогам голосования более 10 тыс. пользователей.
Три горнолыжных курорта Подмосковья вошли в рейтинг лучших для закрытия сезона
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом сообщает телеканал «360».

Первую строчку заняли горнолыжные курорты Сочи, такие как «Роза Хутор». Зимой 2020—2021 годов на сочинских спусках прокатились свыше 500 тыс. туристов.

На втором месте «Шерегеш» в Кемеровской области. Замыкает тройку «Белокуриха» в Алтайском крае. Далее идут горнолыжные базы в Хибинах Мурманской области и в Башкирии.

Подмосковные горнолыжные центры «Сорочаны», «Степаново» и «Яхрома», располагающиеся в Дмитровском районе, оказались на шестой строчке рейтинга.

Как ранее сообщала НСН, депутат Мосгордумы Мария Киселёва рассказала о строительстве спортивного кластера для зимних видов спорта на Воробьёвых горах в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить