Три горнолыжных курорта Подмосковья вошли в рейтинг лучших для закрытия сезона

Три горнолыжных курорта Московской области вошли в топ-10 российских площадок для закрытия зимнего сезона. Рейтинг составил портал «ТурСтат» по итогам голосования более 10 тыс. пользователей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Первую строчку заняли горнолыжные курорты Сочи, такие как «Роза Хутор». Зимой 2020—2021 годов на сочинских спусках прокатились свыше 500 тыс. туристов.

На втором месте «Шерегеш» в Кемеровской области. Замыкает тройку «Белокуриха» в Алтайском крае. Далее идут горнолыжные базы в Хибинах Мурманской области и в Башкирии.

Подмосковные горнолыжные центры «Сорочаны», «Степаново» и «Яхрома», располагающиеся в Дмитровском районе, оказались на шестой строчке рейтинга.

Как ранее сообщала НСН, депутат Мосгордумы Мария Киселёва рассказала о строительстве спортивного кластера для зимних видов спорта на Воробьёвых горах в Москве.