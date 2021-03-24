СК проверит организацию выставки человеческих тел в Москве

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям провести проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в Москве.
СК проверит организацию выставки человеческих тел в Москве
  • Анатомическая выставка Гюнтера фон Хагенса Body Worlds на ВДНХ
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что в ряде СМИ появились негативные комментарии об этой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих.

Выставка «Мир тела» открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне №21.

Ранее, как сообщало РИА Новости, активисты общественного православного движения «Сорок сороков» попросили Генпрокуратуру оценить материалы данной анатомической выставки.

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