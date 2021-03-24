СК проверит организацию выставки человеческих тел в Москве
- Анатомическая выставка Гюнтера фон Хагенса Body Worlds на ВДНХ
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что в ряде СМИ появились негативные комментарии об этой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих.
Выставка «Мир тела» открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне №21.
Ранее, как сообщало РИА Новости, активисты общественного православного движения «Сорок сороков» попросили Генпрокуратуру оценить материалы данной анатомической выставки.