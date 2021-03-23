В Петербурге рассказали о мерах социальной поддержки в 2020 году

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В Санкт‑Петербурге рассказали о мерах социальной поддержки в 2020 году.
В Петербурге рассказали о мерах социальной поддержки в 2020 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По итогам программы «Социальная поддержка граждан в Санкт‑Петербурге» все соцвыплаты были проиндексированы на 3,97%. Помощь получили более 2,6 млн горожан.

Общая сумма выплат составила около 69,8 млрд рублей, что на 8,5 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

«В центре нашего внимания — забота о старшем поколении, инвалидах, создание доступной среды, поддержка семей с детьми», — заявил губернатор Александр Беглов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге проиндексировали материнский капитал.

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