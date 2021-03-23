Эксперт прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.

«В период изоляции многим людям пришлось работать удалённо, в результате чего у них дома была сформирована так называемая теневая IT-инфраструктура. Нужно было организовать некое рабочее место, чтобы члены семьи могли продолжить исполнять свои служебные обязанности, да ещё и детям обустроить пространство для учёбы», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в результате все пользовались одним компьютером, пренебрегая политикой безопасности.

Как отметил Седов, также появилось множество подозрительных некачественных приложений.

«После завершения изоляции люди понесли скомпрометированные гаджеты с включенным интернетом в корпоративный периметр. В те же банки, например», — сказал эксперт.

Он добавил, что в таких ситуациях важно не терять критическое отношение к любой поступающей информации.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.