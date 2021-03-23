Психолог объяснила рост числа брачных договоров в 2020 году в России

Психолог, доцент Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Ольга Лебедь прокомментировала рост числа брачных договоров в 2020 году в России.

«Если к какой-то практике долго идти, то впоследствии она становится нормативной и приемлемой для большинства: люди начинают вести себя соответственно. В какой-то момент к нам пришло понимание, что брачный договор — это нормально и его можно заключать», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, в год пандемии число браков существенно сократилось, и в процентном соотношении с подписанными договорами численный перевес вышел не в пользу первого.

«Мы живём в мире, который всё больше и больше руководствуется экономическими мотивами. Во всех видах взаимодействия мы перешли на рельсы «экономически выгодно/невыгодно», и нельзя быть уверенными в том, что брачная сфера останется неприкосновенной», — считает Лебедь.

Как добавила эксперт, чёткое понимание мотивов вступления в брак и ответственный подход не сделает брачный договор помехой для крепких отношений.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразила мнение, что рост интереса к брачному договору связан с повышением юридической грамотности населения.