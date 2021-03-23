Эксперт рассказал, как бороться с навязыванием дополнительных услуг

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Финансовый аналитик Денис Давыдов рассказал, как бороться с навязыванием дополнительных услуг.
Эксперт рассказал, как бороться с навязыванием дополнительных услуг
  • Pixabay

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что необходимо внимательно читать договор с банком и повышать свою финансовую грамотность.

Как отметил эксперт, прежде всего следует спрашивать у сотрудников кредитной организации о финальной стоимости продукта. Если работник отвечает, что отказаться, к примеру, от страховки нельзя или что в случае отказа ставка будет увеличена на два процентных пункта, то клиент может изучить предложения в других банках или пожаловаться в Роспотребнадзор.

По мнению Давыдова, навязывание дополнительных услуг в целом законно. Он сравнил оформление кредита с покупкой коробки яблок.

«Первый ряд выложен красиво и натёрто, а второй — с гнильцой. Вы купили коробку. На кого будете обижаться, что не посмотрели внутрь?» — пояснил эксперт.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.

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