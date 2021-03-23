В Перми рассказали о подготовке к параду в честь 9 Мая

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Власти Перми рассказали о подготовке к параду в честь 9 Мая.
В Перми рассказали о подготовке к параду в честь 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Мэрия ищет новое место для проведения мероприятия, поскольку на традиционной площадке это невозможно из-за капитального ремонта Комсомольского проспекта.

«Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона по Октябрьской площади не представляется возможным. В настоящий момент прорабатываются несколько локаций проведения парада», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ОТР сообщало, что технику времён Великой Отечественной войны доставили на аэродром Калинка под Хабаровском для подготовки к параду Победы.

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