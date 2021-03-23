Фрегаты ВМФ России провели учения в Чёрном море

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Фрегаты ВМФ России «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Чёрном море.
Фрегаты ВМФ России провели учения в Чёрном море
  • © Пресс-служба ВМФ

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

В ходе манёвров фрегаты вступили в учебный морской бой против отряда кораблей условного противника, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы.

На следующем этапе учений экипажи проведут совместные тренировки с лётчиками морской авиации и ПВО ЧФ.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Краснодарском крае прошли учения армейской авиации Южного военного округа.

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