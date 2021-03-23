В Крыму оценили туристические перспективы летнего сезона
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
«В этом году, я думаю, количество людей у нас будет немалым, несмотря на то что Турция открыта и некоторые европейские страны с апреля собираются открываться. Но при этом в этом году мы вполне можем перейти цифру в 8 млн», — сказал он.
По словам парламентария, такие перспективы подтверждают темпы бронирования отдыха, в частности на июнь.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.