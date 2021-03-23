В Госдуме оценили идею запретить брать интервью у преступников

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский оценил идею запретить брать интервью у преступников.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что преступники часто становятся объектами коммерческого интереса и героизации, а с этим необходимо бороться.

«Это опасное и бесчеловечное явление. Наверное, нужно аккуратно к этому подойти, наверняка не все преступления заслуживают такого запрета. А сам запрет должен быть распространён и на время пребывания под заключением, и какое-то время после», — сказал Боярский.

По его словам, пока неясно, выльется ли это в законодательную инициативу, но по меньшей мере это заслуживает обсуждения.