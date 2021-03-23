Волонтёры #мывместе запустили флешмоб в память об умершем от COVID-19 товарище
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд».
Радик Асфандияров был одним из самых активных волонтёров акции. За время работы штаба он совершил более 100 доставок продуктов питания и лекарств амбулаторным больным.
У него остались родители, супруга и двое детей.
В память о нём волонтёры запустили флешмоб в соцсетях. Для участия необходимо написать в своём аккаунте слова поддержки семье добровольца и благодарности всем, кто исполнял свой долг в период пандемии, и разместить их под хештегами #ГероиНашегоВремени и #МирныйПодвиг.
Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.