Волонтёры #мывместе запустили флешмоб в память об умершем от COVID-19 товарище

Волонтёры общероссийской акции взаимопомощи #мывместе запустили флешмоб в память о своём товарище из Башкортостана, 36-летнем Радике Асфандиярове, который 17 марта скончался от коронавируса.

Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд».

Радик Асфандияров был одним из самых активных волонтёров акции. За время работы штаба он совершил более 100 доставок продуктов питания и лекарств амбулаторным больным.

У него остались родители, супруга и двое детей.

В память о нём волонтёры запустили флешмоб в соцсетях. Для участия необходимо написать в своём аккаунте слова поддержки семье добровольца и благодарности всем, кто исполнял свой долг в период пандемии, и разместить их под хештегами #ГероиНашегоВремени и #МирныйПодвиг.

Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.