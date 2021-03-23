Два человека заочно арестованы по делу о хищении средств Промсвязьбанка

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Два фигуранта дела о хищении более 87 млрд рублей Промсвязьбанка заочно арестованы судом, сообщает пресс-служба СК России.
Два человека заочно арестованы по делу о хищении средств Промсвязьбанка
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«По ходатайству следователей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, объявленных в международный розыск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Плиеву и Пидлужному вменяют растрату, то есть хищение чужого имущества, совершённую с использованием служебного положения.

Также сообщается, что Плиев на данный момент находится на Кипре, а Пидлужный — на Украине, будут поданы запросы об их экстрадиции.

По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, занимая должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров, опасаясь утратить возможность управления ПАО «Промсвязьбанк» из-за выявленных Центральным банком России многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка.

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