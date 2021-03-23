За сутки в России выявлено 8457 случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 8457 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 9284 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 474 610 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 427 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 361 пациент. Общее число летальных исходов — 95 818.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 088 045 пациентов. За сутки выздоровели 10 860 человек, накануне — 7790.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.