За сутки в России выявлено 8457 случаев коронавируса

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За сутки в России выявлено 8457 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 9284 заболевших.
За сутки в России выявлено 8457 случаев коронавируса
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 474 610 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 427 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 361 пациент. Общее число летальных исходов — 95 818.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 088 045 пациентов. За сутки выздоровели 10 860 человек, накануне — 7790.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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