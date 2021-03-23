В Подмосковье благоустроят 31 парк

В Подмосковье в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году благоустроят 31 парк.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства региона.

Парковую инфраструктуру обновят в 21 парке: в Балашихе — в парке «Пестовский», в Долгопрудном — в Центральном парке, в Домодедове — в парке «Городской лес», в Истре — в парке на набережной реки Песочной, в Коломне — в парке Мира, в Королёве — в парке «Костино», в Котельниках — в Кузьминском лесопарке, в Красногорске — в экопарке «Губайловский», в Одинцове — в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, а также в парке у воды.

В список благоустройства также включены десять других парков.

В каждом из них появятся места для проведения культурно-массовых мероприятий, входная группа, спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха. Это стандартный набор, который входит в перечень работ по благоустройству, отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.