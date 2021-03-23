Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» оценила ситуацию с коронавирусом в стране.

«Мы сейчас не видим оснований для закрытия, мы находимся в периоде стабилизации и снижения, причём этот период длится с декабря. В декабре, в конце, мы осторожно к этому относились, боясь новогодних праздников, поскольку люди будут перемещаться даже внутри страны, будут уезжать за рубеж в те государства, с которыми открыто сообщение. Но этого не произошло, у нас идёт пока устойчивое снижение заболевания», — сказала она.

Вице-премьер не исключила, что в России может быть «небольшой подъём» заболеваемости.

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