Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» оценила ситуацию с коронавирусом в стране.
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Мы сейчас не видим оснований для закрытия, мы находимся в периоде стабилизации и снижения, причём этот период длится с декабря. В декабре, в конце, мы осторожно к этому относились, боясь новогодних праздников, поскольку люди будут перемещаться даже внутри страны, будут уезжать за рубеж в те государства, с которыми открыто сообщение. Но этого не произошло, у нас идёт пока устойчивое снижение заболевания», — сказала она.

Вице-премьер не исключила, что в России может быть «небольшой подъём» заболеваемости.

Полную версию интервью смотрите после 20:00.

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