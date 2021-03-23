В Роспотребнадзоре сообщили о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

В Роспотребнадзоре сообщили, что недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в девяти регионах России.

«На 11 неделе 2021 года (15.03.2021 по 21.03.2021) по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом зарегистрировано в девяти субъектах России», — рассказали в ведомстве.

Среди взрослого населения превышение эпидпорогов выявлено в 16 субъектах России, среди детей в возрасте от трёх до шести лет — в двух регионах. Ещё в двух регионах превышены эпидемические пороги заболеваемости среди детей в возрасте от семи до 14 лет.

Также за неделю обследовано более 11,5 тысячи человек с признаками ОРВИ.

«Доля положительных находок составила 2,3% от числа исследований», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.