В Роспотребнадзоре сообщили о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
- globallookpress.com
«На 11 неделе 2021 года (15.03.2021 по 21.03.2021) по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом зарегистрировано в девяти субъектах России», — рассказали в ведомстве.
Среди взрослого населения превышение эпидпорогов выявлено в 16 субъектах России, среди детей в возрасте от трёх до шести лет — в двух регионах. Ещё в двух регионах превышены эпидемические пороги заболеваемости среди детей в возрасте от семи до 14 лет.
Также за неделю обследовано более 11,5 тысячи человек с признаками ОРВИ.
«Доля положительных находок составила 2,3% от числа исследований», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.