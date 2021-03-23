В Забайкалье предупредили о повышенной пожарной опасности

В Забайкальском крае на этой неделе прогнозируется рост пожарной опасности в связи с установившейся тёплой погодой. Об этом информирует Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Прогнозируется повышение дневных температур воздуха в южной и центральной частях Забайкальского края до +10 °С. По оценкам учёных ВНИИ ГОЧС, данные условия погоды будут содействовать росту пожарной опасности», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также специалисты заявили, что в ближайшие пять дней под влиянием антициклона будут находится Приморский край, Еврейская автономная область, Астраханская и Волгоградская область и южная часть Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что в Амурской области вводят запрет на посещение лесов с 23 марта в связи с особым противопожарным режимом, действующим из-за сухой и тёплой погоды в регионе.