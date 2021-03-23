В Крыму стартовали плановые учения зенитного ракетного полка
- РИА Новости
- © Артем Житенев
Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения», — цитирует сообщение ТАСС.
Всего в учении принимают участие более 500 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники.
Учения проходят на военном полигоне «Опук» на востоке Крыма.
Ранее Минобороны России опубликовало видео учений ставропольских десантников в Крыму.