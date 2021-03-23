В Крыму стартовали плановые учения зенитного ракетного полка

В Крыму начались плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения», — цитирует сообщение ТАСС.

Всего в учении принимают участие более 500 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники.

Учения проходят на военном полигоне «Опук» на востоке Крыма.

Ранее Минобороны России опубликовало видео учений ставропольских десантников в Крыму.