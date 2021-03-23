В Крыму стартовали плановые учения зенитного ракетного полка

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В Крыму начались плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.
В Крыму стартовали плановые учения зенитного ракетного полка
  • РИА Новости
  • © Артем Житенев

Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения», — цитирует сообщение ТАСС.

Всего в учении принимают участие более 500 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники. 

Учения проходят на военном полигоне «Опук» на востоке Крыма.

Ранее Минобороны России опубликовало видео учений ставропольских десантников в Крыму. 

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