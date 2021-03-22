Юрист оценил сделки трейд-ин с недвижимостью в России

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Старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов оценил сделки трейд-ин с недвижимостью в России.
Юрист оценил сделки трейд-ин с недвижимостью в России
  • РИА Новости

«На мой взгляд, квартирный трейд-ин значительно экономит время покупателя, но не его деньги», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Магомедов, даже на растущем рынке, когда старые квартиры перепродаются девелопером в течение одного-двух месяцев и приносят ему прибыль, покупатель передаёт по сделке свою старую квартиру с дисконтом 18—20% к рынку.

«Это может быть приемлемо для тех, кто главными аспектами при приобретении недвижимости считает срочность и сервис «одного окна», но для многих россиян цена сделки важнее», — считает эксперт.

По его словам, при квартирном трейд-ин также нужно принимать во внимание ряд юридических аспектов.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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