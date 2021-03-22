Эксперт рассказал о признаках финансовой пирамиды

Руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан рассказал о признаках финансовой пирамиды.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что прежде всего это «обещание больших доходов».

Как отметил эксперт, потенциальным вкладчикам «сулят огромные дивиденды, огромную прибыль» от вложений в те или иные проекты.

Что касается дохода, который позволяет отнести компанию к финансовой пирамиде, то это когда он превышает ставки по банковским вкладам в полтора-два раза.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.