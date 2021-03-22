Вышла новая серия проекта «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России

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Вышла новая серия YouTube-шоу «Урюк и клюква» — проекта о жизни мигрантов в России.
Вышла новая серия проекта «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России
  • © Канал «Урюк и клюква» / YouTube

«Все знают: из Средней Азии в Россию едут за деньгами. А сколько можно заработать? На что копят приезжие? И сколько стоит быть мигрантом? Этот эпизод мы постарались построить на цифрах. В конечном счёте в рублях измерить можно всё — и трудолюбие, и авантюризм и взятку полицейскому», — говорится в описании эпизода.

Гостем подкаста стал таджикский бизнесмен Фарид Чакабоев. Он рассказал, как приехал работать грузчиком и меньше чем через два года купил маме квартиру.

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