Вышла новая серия проекта «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России
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«Все знают: из Средней Азии в Россию едут за деньгами. А сколько можно заработать? На что копят приезжие? И сколько стоит быть мигрантом? Этот эпизод мы постарались построить на цифрах. В конечном счёте в рублях измерить можно всё — и трудолюбие, и авантюризм и взятку полицейскому», — говорится в описании эпизода.
Гостем подкаста стал таджикский бизнесмен Фарид Чакабоев. Он рассказал, как приехал работать грузчиком и меньше чем через два года купил маме квартиру.