В Татарстане оценили ущерб от вспышки птичьего гриппа
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Как передаёт «Реальное время», об этом на пресс-конференции сообщил замначальника Главного управления ветеринарии республиканского кабмина Габдулхак Мотыгуллин.
Потери понесли также личные подсобные хозяйства в Муслюмовском, Буинском и Дрожжановском районах — все вместе они потеряли порядка 5 млн рублей из-за вируса птичьего гриппа.
Как ранее сообщал «Янтарный край», в январе в Калининграде обсудили меры по борьбе с распространением АЧС.