В Татарстане оценили ущерб от вспышки птичьего гриппа

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В Татарстане 175 тыс. индюков и 85 тонн мяса птицы было уничтожено из-за вспышки птичьего гриппа в агрофирме «Залесный» в Зеленодольском районе республики. Экономический ущерб составил порядка 200 млн рублей.
В Татарстане оценили ущерб от вспышки птичьего гриппа
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Как передаёт «Реальное время», об этом на пресс-конференции сообщил замначальника Главного управления ветеринарии республиканского кабмина Габдулхак Мотыгуллин.

Потери понесли также личные подсобные хозяйства в Муслюмовском, Буинском и Дрожжановском районах — все вместе они потеряли порядка 5 млн рублей из-за вируса птичьего гриппа.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в январе в Калининграде обсудили меры по борьбе с распространением АЧС.

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