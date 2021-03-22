В Татарстане оценили ущерб от вспышки птичьего гриппа

В Татарстане 175 тыс. индюков и 85 тонн мяса птицы было уничтожено из-за вспышки птичьего гриппа в агрофирме «Залесный» в Зеленодольском районе республики. Экономический ущерб составил порядка 200 млн рублей.

Как передаёт «Реальное время», об этом на пресс-конференции сообщил замначальника Главного управления ветеринарии республиканского кабмина Габдулхак Мотыгуллин.

Потери понесли также личные подсобные хозяйства в Муслюмовском, Буинском и Дрожжановском районах — все вместе они потеряли порядка 5 млн рублей из-за вируса птичьего гриппа.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в январе в Калининграде обсудили меры по борьбе с распространением АЧС.