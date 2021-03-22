Долги жителей Кубани за газ выросли на 70 млн рублей за февраль

Жители Краснодарского края увеличили долги за газ почти на 70 млн рублей за февраль. По состоянию на 1 марта 2021 года долг абонентов региона перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» за потреблённый газ составил 599 млн рублей.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Список должников за газ возглавили абоненты из Армавира, Краснодара, Геленджика, Новороссийска, а также Абинского, Апшеронского и Курганинского районов. Газовики связали рост долга с существенным увеличением потребления газа из-за непривычно холодной погоды в феврале.

Для улучшения платёжной дисциплины компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» активно информирует население.

Только за февраль 2021 года абонентам было направлено более 8 тыс. заказных писем с информацией об отключении газа и почти 63 тыс. досудебных претензий. Около 60 тыс. должников оповещены о долгах за газ звонками и смс.

Ранее телеканал «360» сообщил, что жителям Подмосковья предоставят рассрочку на оплату счетов ЖКХ.