Долги жителей Кубани за газ выросли на 70 млн рублей за февраль
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Список должников за газ возглавили абоненты из Армавира, Краснодара, Геленджика, Новороссийска, а также Абинского, Апшеронского и Курганинского районов. Газовики связали рост долга с существенным увеличением потребления газа из-за непривычно холодной погоды в феврале.
Для улучшения платёжной дисциплины компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» активно информирует население.
Только за февраль 2021 года абонентам было направлено более 8 тыс. заказных писем с информацией об отключении газа и почти 63 тыс. досудебных претензий. Около 60 тыс. должников оповещены о долгах за газ звонками и смс.
Ранее телеканал «360» сообщил, что жителям Подмосковья предоставят рассрочку на оплату счетов ЖКХ.