Долги жителей Кубани за газ выросли на 70 млн рублей за февраль

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Жители Краснодарского края увеличили долги за газ почти на 70 млн рублей за февраль. По состоянию на 1 марта 2021 года долг абонентов региона перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» за потреблённый газ составил 599 млн рублей.
Долги жителей Кубани за газ выросли на 70 млн рублей за февраль
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Список должников за газ возглавили абоненты из Армавира, Краснодара, Геленджика, Новороссийска, а также Абинского, Апшеронского и Курганинского районов. Газовики связали рост долга с существенным увеличением потребления газа из-за непривычно холодной погоды в феврале.

Для улучшения платёжной дисциплины компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» активно информирует население.

Только за февраль 2021 года абонентам было направлено более 8 тыс. заказных писем с информацией об отключении газа и почти 63 тыс. досудебных претензий. Около 60 тыс. должников оповещены о долгах за газ звонками и смс.

Ранее телеканал «360» сообщил, что жителям Подмосковья предоставят рассрочку на оплату счетов ЖКХ.

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