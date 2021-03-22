В Московской области оборудуют 16 площадок для стройотходов

На территории Московской области организуют не менее 16 площадок для обращения со смешанным строительным мусором, заявил зампред правительства Подмосковья — глава Минэкологии региона Андрей Разин.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

О ситуации со строительным мусором Разин рассказал в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с региональным правительством.

«Вся система должна начать функционировать с 1 июля. К площадке мы вводим требование жёсткого стандарта. Первое — это технологический стандарт, второе — минимизация негативного воздействия на окружающую среду», — пояснил зампред.

Он уточнил, что пять площадок возведут с нуля, ещё пять переоборудуют и ещё шесть действующих КПО включат в систему работы со стройотходами.

В декабре телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье закрыли последний полигон бытовых отходов — «Лесной».