В Московской области оборудуют 16 площадок для стройотходов

Короткая ссылка
На территории Московской области организуют не менее 16 площадок для обращения со смешанным строительным мусором, заявил зампред правительства Подмосковья — глава Минэкологии региона Андрей Разин.
В Московской области оборудуют 16 площадок для стройотходов
  • © РИА Новости / Элеонора Черная

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня»

О ситуации со строительным мусором Разин рассказал в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с региональным правительством.

«Вся система должна начать функционировать с 1 июля. К площадке мы вводим требование жёсткого стандарта. Первое — это технологический стандарт, второе — минимизация негативного воздействия на окружающую среду», — пояснил зампред.

Он уточнил, что пять площадок возведут с нуля, ещё пять переоборудуют и ещё шесть действующих КПО включат в систему работы со стройотходами.

В декабре телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье закрыли последний полигон бытовых отходов — «Лесной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить