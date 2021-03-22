В Московской области оборудуют 16 площадок для стройотходов
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
О ситуации со строительным мусором Разин рассказал в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с региональным правительством.
«Вся система должна начать функционировать с 1 июля. К площадке мы вводим требование жёсткого стандарта. Первое — это технологический стандарт, второе — минимизация негативного воздействия на окружающую среду», — пояснил зампред.
Он уточнил, что пять площадок возведут с нуля, ещё пять переоборудуют и ещё шесть действующих КПО включат в систему работы со стройотходами.
В декабре телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье закрыли последний полигон бытовых отходов — «Лесной».