Диктант Победы пройдёт в России в апреле

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Международный Диктант Победы на тему событий Великой Отечественной войны состоится 29 апреля, рассказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Диктант Победы пройдёт в России в апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«В последнее время интерес к диктанту заметно растёт, я вижу в этом стремление людей разного возраста, разных национальностей и профессий отдать дань поколению победителей и принять участие в большом и благородном проекте», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что в прошлом году в акции приняли участие более 1 млн человек.

В этом году в диктанте появится четыре блока вопросов для жителей европейских стран, Юго-Восточной Азии, США, Канады и стран постсоветского пространства. Ожидается, что количество площадок, где будет проходить акция «Диктант Победы», превысит 12 тыс.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область примет участие в Цифровом диктанте.

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