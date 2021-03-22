Песков ответил на вопрос о ядерном чемоданчике во время отдыха Путина в тайге

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии ядерного чемоданчика у российского лидера Владимира Путина во время отдыха в тайге, сказал, что необходимые средства стратегической связи постоянно находятся с президентом России.
Песков ответил на вопрос о ядерном чемоданчике во время отдыха Путина в тайге
  • РИА Новости

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира», — заявил Песков.

На уточняющий вопрос, были ли с собой у министра обороны Сергей Шойгу аналогичные средства связи, Песков ответил: «Ну а как же? Естественно».

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отправились в выходные в Сибирь. Как рассказал Песков, они проехались на вездеходе, а также совершили пешие прогулки.

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