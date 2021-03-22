В Приморском крае рассказали о подъёме уровня воды в реках

Министерство ГОЧС Приморского края сообщает, что водность большей части рек региона превышает норму в 1,3—2,1 раза. Службы региона оперативно реагируют на угрозы затоплений жилых участков и отводят воду.

Об этом сообщает Newinform.

На южных и западных реках Приморья, а также на юге центральных районов края активно разрушается ледяной покров. Министерство ГОЧС Приморья информирует, что ледостав сохраняется только на реках северных и центральных районов региона.

«Появились закраины, промоины, вода течёт поверх льда. Начался весенний приток воды в русла рек южных и западных районов края, общий весенний подъём воды здесь составляет преимущественно от 0,4 до 1,6 м. На отдельных участках рек бассейна озера Ханка вода уже достигла пойменных отметок», — подчеркнули в министерстве.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее проверят гидротехнические сооружения для предотвращения наводнений.