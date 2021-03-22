Эксперты фиксируют рост спроса на комнаты в России на 13%

За год спрос на приобретение комнат в России вырос в среднем на 13%, сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

Об этом пишут «Известия».

Как правило, комнаты привлекают как покупателей, так и арендодателей своей ценовой доступностью. Так, в феврале такое жильё можно было приобрести в среднем за 578 тыс. рублей, а арендовать примерно за 9 тыс. рублей в месяц.

Рост спроса на приобретение комнат оставался стабильным в подавляющем большинстве регионов в течение предыдущего года. За год (февраль 2021 года к февралю 2020-го) заметнее всего увеличилась востребованность комнат в Крыму (в Симферополе — в 1,8 раза, в Севастополе — в 1,4 раза), в ряде сибирских городов (в полтора раза — в Новосибирске, в 1,4 раза — в Омске), а также в Москве (в полтора раза) и Санкт-Петербурге (+28%).

Спрос на долгосрочную аренду комнат в среднем по стране снизился на 2%.

За год средняя стоимость покупки комнаты по стране практически не изменилась и составила 34 тыс. рублей за кв. м.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.