Собянин рассказал о планах создания парка «Яуза» на северо-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал о благоустройстве поймы реки Чермянки, планах создания парка «Яуза» и эколого-просветительского центра.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Собянин заявил, что весной планируется возобновить работу по благоустройству парков, скверов, улиц и площадей города, которая была временно приостановлена из-за пандемии коронавируса.

В числе крупных объектов — парк «Яуза», располагающийся на северо-востоке Москвы. В 2021 году будут приведены в порядок два пойменных участка Чермянки — главного притока Яузы в черте города. Площадь благоустройства составит 49,1 га.

На втором участке будущего парка «Яуза» — вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова — будет создан эколого-просветительский центр.

«В результате работ нынешнего года жители Отрадного и Южного Медведкова получат качественное общественное пространство у воды», — написал Сергей Собянин.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.