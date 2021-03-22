Собянин рассказал о планах создания парка «Яуза» на северо-востоке Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Собянин заявил, что весной планируется возобновить работу по благоустройству парков, скверов, улиц и площадей города, которая была временно приостановлена из-за пандемии коронавируса.
В числе крупных объектов — парк «Яуза», располагающийся на северо-востоке Москвы. В 2021 году будут приведены в порядок два пойменных участка Чермянки — главного притока Яузы в черте города. Площадь благоустройства составит 49,1 га.
На втором участке будущего парка «Яуза» — вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова — будет создан эколого-просветительский центр.
«В результате работ нынешнего года жители Отрадного и Южного Медведкова получат качественное общественное пространство у воды», — написал Сергей Собянин.
Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.