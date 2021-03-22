Во время похода на Эльбрус пропал альпинист

Альпинист из Таганрога пропал во время туристического похода на гору Эльбрус. На его поиски направлены сотрудники МЧС, задействована техника.

Об этом пишет Newinform со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На данный момент спасатели обыскали западную часть склона Эльбруса до высоты 3500 м, однако это не принесло результатов.

«В 18:00 мск в воскресенье поступило сообщение от руководителя туристской группы на горе Эльбрус, что один из участников группы, 1983 года рождения, уроженец Таганрога, не выходит на связь», — передаёт министерство.

На поиски направлены пять спасателей и одна единица техники. Поисковые работы продолжаются с 07:00 22 марта.

Ранее спасатель, альпинист Александр Гофштейн в беседе с телеканалом «360» рассказал о мерах безопасности в случае риска схода лавины.