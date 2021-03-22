Во время похода на Эльбрус пропал альпинист

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Альпинист из Таганрога пропал во время туристического похода на гору Эльбрус. На его поиски направлены сотрудники МЧС, задействована техника.
Во время похода на Эльбрус пропал альпинист
  • РИА Новости

Об этом пишет Newinform со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На данный момент спасатели обыскали западную часть склона Эльбруса до высоты 3500 м, однако это не принесло результатов.

«В 18:00 мск в воскресенье поступило сообщение от руководителя туристской группы на горе Эльбрус, что один из участников группы, 1983 года рождения, уроженец Таганрога, не выходит на связь», — передаёт министерство.

На поиски направлены пять спасателей и одна единица техники. Поисковые работы продолжаются с 07:00 22 марта.

Ранее спасатель, альпинист Александр Гофштейн в беседе с телеканалом «360» рассказал о мерах безопасности в случае риска схода лавины.

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