На Кубани в ангаре с автопокрышками ликвидировали открытое горение
В Динском районе Краснодарского края пожарные ликвидировали открытое горение автомобильных покрышек в ангаре и на прилегающей территории.
- © РИА Новости / Александр Кожохин
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
«14:34 — ликвидация открытого горения», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Динском районе Краснодарского края произошёл пожар в ангаре с автомобильными покрышками.
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