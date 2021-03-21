На Кубани в ангаре с автопокрышками ликвидировали открытое горение

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В Динском районе Краснодарского края пожарные ликвидировали открытое горение автомобильных покрышек в ангаре и на прилегающей территории.
На Кубани в ангаре с автопокрышками ликвидировали открытое горение
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«14:34 — ликвидация открытого горения», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Динском районе Краснодарского края произошёл пожар в ангаре с автомобильными покрышками.

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