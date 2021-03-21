На Сахалине спасли рыбаков, оказавшихся отрезанными от берега

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На Сахалине спасатели доставили на берег рыбаков-любителей, оказавшихся отрезанными от берега из-за образования трещины во льду.
На Сахалине спасли рыбаков, оказавшихся отрезанными от берега
  • © ГУ МЧС России по Сахалинской области

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на 19:50 (11:50 мск. — RT) спасателями доставлено на берег 13 рыбаков-любителей. Силами инспекторского участка ГИМС Александровск-Сахалинского района проведена разведка ледового поля, (других. — RT) рыбаков на льду не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасатели сняли около 90 рыбаков со льдин Финского залива вблизи населённого пункта Старое Гарколово.

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