В Новосибирской области возбудили дело после гибели трёх человек при пожаре
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Отмечается, что «во время тушения пожара были обнаружены тела трёх человек: хозяина дома и ещё двух мужчин».
«Личности и возраст погибших устанавливаются. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении», — говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в Саратове двое детей погибли в результате пожара в квартире в многоэтажном доме.