В Новосибирской области возбудили дело после гибели трёх человек при пожаре

В селе Шарчино Сузунского района Новосибирской области на Советской улице произошёл пожар в частном жилом доме. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Отмечается, что «во время тушения пожара были обнаружены тела трёх человек: хозяина дома и ещё двух мужчин».

«Личности и возраст погибших устанавливаются. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении», — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в Саратове двое детей погибли в результате пожара в квартире в многоэтажном доме.