В Дагестане прервалось водоснабжение города Избербаша

Водоснабжение дагестанского города Избербаша прервано из-за снижения уровня воды в водохранилище.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

Как отмечается, в 11:50 поступила информация о том, что в результате снижения уровня воды в озере Рыбьем ниже уровня всасывающего узла водозабора произошло прекращение подачи воды в Избербаш.

«Снижение уровня воды в водохранилище произошло из-за перекрытия шлюзов на канале им. Октябрьской Революции, питающем озеро Рыбье, в результате попадания в канал грязной талой воды», — рассказали в МЧС.

В зону ограничения водоснабжения попадают 5938 домов, где проживают 60 453 человека, в том числе 18 628 детей. Также без воды остались 28 социально значимых объектов.

Как ожидается, очистка загрязнённой воды будет выполнена в течение суток.

«В готовности для обеспечения подвоза воды местному населению по мере поступления заявок находятся 13 водовозов общей ёмкостью 95 тонн, семь из которых ёмкостью по 5 тонн и шесть — по 10 тонн воды», — заявили в МЧС.

В феврале МЧС организовало подвоз воды в дагестанский Каспийск после массового отравления жителей.