В Мурманске по делу о хищении арестован директор судоремонтного завода

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Октябрьский суд Мурманска арестовал генерального директора 10-го судоремонтного завода, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.
В Мурманске по делу о хищении арестован директор судоремонтного завода
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Суд пришёл к выводу, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на подчинённых сотрудников, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, действия обвиняемого были направлены на хищение денежных средств, выделенных в рамках договора, связанного с выполнением гособоронконтракта, по укреплению обороноспособности страны между двумя организациями.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что директор судоремонтного завода подозревается в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

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