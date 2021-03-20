В Мурманске по делу о хищении арестован директор судоремонтного завода

Октябрьский суд Мурманска арестовал генерального директора 10-го судоремонтного завода, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

«Суд пришёл к выводу, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на подчинённых сотрудников, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, действия обвиняемого были направлены на хищение денежных средств, выделенных в рамках договора, связанного с выполнением гособоронконтракта, по укреплению обороноспособности страны между двумя организациями.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что директор судоремонтного завода подозревается в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».