Российские учёные развенчали миф о влиянии вакцины на ДНК

Российские учёные в беседе с RT опровергли мифы о влиянии вакцины от COVID-19 на ДНК, о том, что людям с сильным иммунитетом не нужно прививаться от коронавируса, а также о том, что иностранные вакцины лучше российских. Кроме того, они ответили на вопрос, может ли вакцинированный человек быть переносчиком вируса.

«В принципе, любая из вакцин (не только против коронавируса — против гриппа и любой инфекции) не имеет ни одного инструмента, который мог бы повлиять на ДНК наше либо нашего потомства», — сказал доктор медицинских наук Антон Ершов.

Он также считает, что других средств профилактики коронавирусной инфекции, кроме вакцины, в ближайшие десятилетия придумано не будет.

«Адекватный иммунный ответ после введения вакцины вырабатывается на 35—42-й день. Если человек встречается с коронавирусом между первой и второй дозой, то в этой ситуации он может заболеть и быть источником инфекции», — рассказал член-корреспондент РАН Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Как отметил доктор медицинских наук Антон Ершов, после выработки антител человек уже не может быть переносчиком вируса.

Молекулярный биолог Максим Скулачёв, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, ответил на вопрос, нужно ли прививаться тем, у кого сильный иммунитет.

«Тяжёлая форма COVID-19 развивается как иммунная реакция. Людей, которые скончались от COVID-19, убил собственный иммунитет», — отметил Скулачёв, посоветовав людям, которые ещё не переболели коронавирусной инфекцией, сделать прививку.

В свою очередь, комментируя миф о том, что иностранные вакцины лучше российской, Ершов заявил, что зарубежные специалисты признают полную сопоставимость всех вакцин, имеющихся в настоящее время на мировом рынке.