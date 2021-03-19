В Москве рассказали о планах по открытию новых технопарков

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В Москве планируют открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства.
В Москве рассказали о планах по открытию новых технопарков
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Технопарки востребованы у бизнес-сообщества: доля свободных площадей на действующих объектах — менее 1,5%», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, в 2020 году технопарки инвестировали в своё развитие 2,5 млрд рублей и создали ещё 7,8 тыс. рабочих мест.

«Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тыс. человек, становясь технологическим ядром города», — добавила Сергунина.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о финансовой поддержке технопарков в 2020 году.

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