В Госдуме прокомментировали снижение интереса к высшему образованию среди россиян

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал результаты проведённого сервисом SuperJob опроса, согласно которому за последние десять лет доля родителей, которые рассчитывают на то, что их дети-выпускники продолжат обучение в вузах, сократилась почти в два раза.
В Госдуме прокомментировали снижение интереса к высшему образованию среди россиян
  • РИА Новости

«Я напоминаю, что Россия и Канада являются мировыми рекордсменами по числу людей с высшим образованием в определённой возрастной категории (от 25 до 64 лет). И у нас, и в Канаде их 54%, но не 80%. Поэтому сокращение доли родителей, возможно, — это их более реалистический подход к высшему образованию», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, родители могут оценивать свои финансовые возможности, а многие убедились, что высшее образование не всегда обеспечивает шансы на трудоустройство.

«Позиция родителей не всегда является решающей», — считает Смолин.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.

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